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عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال العمل الإعلامي والتمثيل (فيديو)

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:57 ص
عاجل.. ريهام سعيد تعلن اعتزال العمل الإعلامي والتمثيل (فيديو)
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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، اعتزال العمل الإعلامي والتمثيل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" 

وقالت خلال فيديو نشرته إن ما حدث هو حملة ممنهجة ضدها، مؤكدة: "والله العظيم أنا مقلتش حاجة، ومحدش شاف الحلقة"، موضحة أن الناس رددت كلاما لم تقله.

وأضافت: "كل الحكاية إني قلت التخين شكله مش حلو، ومش قادر يمشي على رجليه، وعايش ميت، وبتكلم على الناس اللي فوق الـ 200 و250 كيلو".

واعتذرت من جانبها لكل الذين غضبوا منها، مؤكدة "أنا مش باعتذر عشان أرجع، أنا عمري ما هشتغل في الإعلام تاني ولا همثل تاني".

يذكر أن نقابة الإعلاميين، منعت الإعلامية ريهام سعيد، من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، وذلك طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.


كما قررت النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.



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