موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر ONLINE KORA

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره بلد الوليد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".





موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم وحكام المباراة

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا الحكم الإسباني بابلو جو نزاليس فويرتيس.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال والمعلقين على قناة 3 beIN SPORTS HD





وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق الجزائري المتميز حفيظ الدراجي، كما يمكنكم متابعة المباراة أيضًا عبر قنوات beIN SPORTS HD 2 FR، Cosmote Sport 2 HD، Eleven Sports 3 HD، CBC SPORT HD، Ziggo Sport Voetbal، LaLiga TV Bar.





قلق مدريدي من المعارين

ويخشى ريال مدريد من مشاركة المعارين من النادي الملكي لصفوف بلد الوليد، المتمثلين في الثلاثي لونين حارس المرمى، وخافي سانشيز ودي فروتس، خاة بعد خسارة الملكي في أخر مواجهاته لمعاريه أمام راسينج سانتدر والذي كان يضم ضمن صفوفه بيدرو مونيتيس، المعار من النادي الملكي في ذلك الوقت.





نتيجة مباراة الجولة الأولى لفريقي ريال مدريد وبلد الوليد

نجح ريال مدريد في إنهاء المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 3/1 أمام سيلتا فيجو، كما تغلب بلد الوليد على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف. في الجولة ذاتها.



