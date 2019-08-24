موعد مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر salah online

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.





موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم وحكام المباراة

وتنطلق المباراة بين ليفربول. وآرسنال في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال والمعلقين على قناة 2 beIN SPORTS HD

وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، بتعليق المتميز علي محمد علي، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات Canal + France Canal + Sport 2 Polska Sport TV 2، Idman Azerbaycan، Sky Sport 1 Deutschland .





صراع ثنائي مصري بنكهة إنجليزية بين ليفربول وآرسنال

يضم نادي ليفربول بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بينما يلعب محمد النني مع آرسنال، ولكن يبدو أن الأخير أصبح خارج حسابات الجانرز للموسم الجديد بسبب عدم اقتناع المدرب بقدراته ورغبته في بيع اللاعب.





هدف ليفربول وآرسنال من المباراة

تمكن ليفربول وآرسنال من تقاسم صدارة الدوري الإنجليزي برصيد ٦ نقاط، مما يعني أن نتيجة المباراة ستحسم متصدر البريميرليج في أول ثلاثة مواجهات.



