ريهام سعيد تنشر صورة لها بزيادة وزن صادمة بعد إحالتها للتحقيق ووقف برنامجها
السبت 24/أغسطس/2019 - 03:13 ص
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نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة قديمة لها وهي بدينة ووزنها زائد بشكل ملحوظ وذلك في إشارة منها إلا أنها لم تكن تتعمد السخربة والتنمر من البدناء، وذلك بعد إحالتها للتحقيق ووقف برنامجها صبايا ومنعها من الظهور إعلاميا إثر تصريحاتها المسيئة للبدنيات.
وعلقت ريهام على صورتها قائلة: "حسبي الله و نعم الوكيل،، توكلت عليك يارب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد. انك أنت السميع العليم".
يذكر أن نقابة الإعلاميين، منعن الإعلامية ريهام سعيد، من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، وذلك طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
كما قررت النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
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