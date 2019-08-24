يوسف يكشف تطورات إصابة ربيعة

أشاد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي بنجوم الفريق عقب الفوز على اطلع بره الجنوب سوداني بتسعة أهداف نظيفة وكشف أن إصابة رامي ربيعة نجم الفريق هي شد في العضلة الخلفية.









وقال يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"كنا نتمنى الفوز بكأس مصر ولكن لم نوفق في البطولة والفوز الكبير على بطل جنوب السودان اسعد الكثير من الجماهير".









وأضاف :"الأهلي له فضل كبير علي وليس لدي مانع في تولي أي منصب فيه ولا يهمني معرفة مصيري لأني لا افرض نفسي على النادي وراض عن نفسي تمامًا".









وتابع :"الأهلي ملئ بالكثير من النجوم الكبار الأكثر التزاما وأقل لاعب فيهم حصد على الأقل 10 بطولات".









وأردف قائلا :"بعد رحيل كارتيرون كان هناك الكثير من اللاعبين يجلسون على دكة البدلاء أبرزهم صلاح محسن ومروان محسن وأحمد الشيخ".









واستطرد قائلا :"رامي ربيعة شعر بشد خفيف في العضلة الخلفية وفضلنا عدم إكماله للمباراة لأنها لم تكن بتلك الصعوبة".









واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :"مجدي أفشه ومحمود متولي قدما مباراة مميزة اليوم أمام بطل جنوب السودان".



