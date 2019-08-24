ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يوسف يكشف تطورات إصابة ربيعة

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:50 ص
يوسف يكشف تطورات إصابة ربيعة
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أشاد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي بنجوم الفريق عقب الفوز على اطلع بره الجنوب سوداني بتسعة أهداف نظيفة وكشف أن إصابة رامي ربيعة نجم الفريق هي شد في العضلة الخلفية. 


وقال يوسف في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"كنا نتمنى الفوز بكأس مصر ولكن لم نوفق في البطولة والفوز الكبير على بطل جنوب السودان اسعد الكثير من الجماهير".


وأضاف :"الأهلي له فضل كبير علي وليس لدي مانع في تولي أي منصب فيه ولا يهمني معرفة مصيري لأني لا افرض نفسي على النادي وراض عن نفسي تمامًا".


وتابع :"الأهلي ملئ بالكثير من النجوم الكبار الأكثر التزاما وأقل لاعب فيهم حصد على الأقل 10 بطولات".


وأردف قائلا :"بعد رحيل كارتيرون كان هناك الكثير من اللاعبين يجلسون على دكة البدلاء أبرزهم صلاح محسن ومروان محسن وأحمد الشيخ".


واستطرد قائلا :"رامي ربيعة شعر بشد خفيف في العضلة الخلفية وفضلنا عدم إكماله للمباراة لأنها لم تكن بتلك الصعوبة".


واختتم يوسف تصريحاته قائلاً :"مجدي أفشه ومحمود متولي قدما مباراة مميزة اليوم أمام بطل جنوب السودان".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر