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"حسبي الله ونعم الوكيل".. ريهام سعيد ترد على قرار منع ظهورها إعلاميا

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:14 ص
حسبي الله ونعم الوكيل.. ريهام سعيد ترد على قرار منع ظهورها إعلاميا
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الفجر الفني
 
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في أول رد لها على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهورها إعلاميا، بعد تطاولها على البدناء، نشرت ريهام سعيد صورة قديمة لها وهي بدينة وذلك عبر تطبيق الصور الشهير "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "حسبي الله و نعم الوكيل،، توكلت عليك يارب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد. انك أنت السميع العليم".

يذكر أن نقابة الإعلاميين، منعن الإعلامية ريهام سعيد، من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، وذلك طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

كما قررت النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.

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