"حسبي الله ونعم الوكيل".. ريهام سعيد ترد على قرار منع ظهورها إعلاميا

في أول رد لها على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهورها إعلاميا، بعد تطاولها على البدناء، نشرت ريهام سعيد صورة قديمة لها وهي بدينة وذلك عبر تطبيق الصور الشهير "إنستجرام".





وعلقت ريهام على الصورة قائلة: "حسبي الله و نعم الوكيل،، توكلت عليك يارب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد. انك أنت السميع العليم".



