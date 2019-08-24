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محمود صالح: محمد يوسف نجح في إدارة مباراة أطلع برة.. والأهلي توج بالدوري بسبب عوامل أخرى

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:44 ص
محمود صالح: محمد يوسف نجح في إدارة مباراة أطلع برة.. والأهلي توج بالدوري بسبب عوامل أخرى
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أحمد شاكر
 
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أكد محمود صالح، مدير إدارة اكتشاف المواهب بالأهلي، أن الفريق خاض مباراة أطلع برة بجدية وتركيز.


وقال محمود خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي خاض مباراة أطلع برة بجدية وتركيز، ومحمد يوسف نجح في إدارتها بشكل جيد".


وأكمل : "استمرار محمد يوسف مهم خاصة بعدما احتوى اللاعبين عقب رحيل لاسارتي، فكانت هناك فجوة كبيرة بين اللاعبين ولاسارتي، الفريق فاز بالدوري بسبب عوامل أخرى". 


وأضاف: "مدرب الأهلي الجديد مسئول عن وصول جميع اللاعبين لأفضل مستوياتهم الفنية والبدنية".

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