عمر بدر يفتح النار على كيانات تمارس الصحافة بـ'النصب'.. وملف للنائب العام
السبت 24/أغسطس/2019 - 12:40 ص
ميسون أبو الحسن
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أعلن عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن إعداده ملفًا كبيرًا بأسماء شخصيات ونقابات وجمعيات تمارس الصحافة دون وجود علاقة بها، مؤكدًا أن هذه الكيانات تبتز المسؤولين في الأقاليم، وتقوم بالنصب على المواطنين وغيره.
وقال "بدر" في تصريحات صحفية، إنه قام بإعداد هذا الملف بمساعدة عدد من الزملاء، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم هذا الملف للنيابة قريبًا؛ نظرًا أن المهنة أصبحت في انحدار، وأصبحت صورة الصحفيين في أعين الناس أنهم يمارسون "النصب والابتزاز".
وأضاف أن قضية انتحال الصفة في مهنة الصحافة أصبحت كارثة، ومتزايدة الأعداد بشكل كبير، لافتًا إلى أن عدد غير طبيعي من النقابات والجمعيات تحمل أسماء صحفية، وتمنح كارنيهات، وتقوم بتنظيم تدريبات لشباب لجمع المال.
وأكد "بدر" أن حديثه عن انتحال صفة صحفي، لا علاقة له بالشباب الذين يعملون في المهنة ولم يلتحقوا بالنقابة بعد، متابعًا: "الزملاء دول ليهم كل الدعم، وكلنا اشتغلنا سنين قبل دخول نقابة الصحفيين، الزملاء الشباب هم بالتأكيد مستقبل المهنة".
وقال "بدر" في تصريحات صحفية، إنه قام بإعداد هذا الملف بمساعدة عدد من الزملاء، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم هذا الملف للنيابة قريبًا؛ نظرًا أن المهنة أصبحت في انحدار، وأصبحت صورة الصحفيين في أعين الناس أنهم يمارسون "النصب والابتزاز".
وأضاف أن قضية انتحال الصفة في مهنة الصحافة أصبحت كارثة، ومتزايدة الأعداد بشكل كبير، لافتًا إلى أن عدد غير طبيعي من النقابات والجمعيات تحمل أسماء صحفية، وتمنح كارنيهات، وتقوم بتنظيم تدريبات لشباب لجمع المال.
وأكد "بدر" أن حديثه عن انتحال صفة صحفي، لا علاقة له بالشباب الذين يعملون في المهنة ولم يلتحقوا بالنقابة بعد، متابعًا: "الزملاء دول ليهم كل الدعم، وكلنا اشتغلنا سنين قبل دخول نقابة الصحفيين، الزملاء الشباب هم بالتأكيد مستقبل المهنة".
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