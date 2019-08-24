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ليستر سيتي يعير سيلفا إلى موناكو

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:25 ص
ليستر سيتي يعير سيلفا إلى موناكو
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قال نادي ليستر سيتي اليوم الجمعة إن لاعب الوسط أدريان سيلفا انتقل إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأمضى اللاعب البرتغالي، المنضم من سبورتنج لشبونة، النصف الثاني من الموسم الماضي مع موناكو وخاض معه 15 مباراة.

وسيلفا (30 عاما) واحد من عدة لاعبين غادروا ليستر سيتي الساعي لتحديد معالم تشكيلته.

وانتقل إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر أيضا من ليستر إلى موناكو على سبيل الإعارة قبل يومين.

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