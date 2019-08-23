تعقد انتقال نيمار لبرشلونة لهذا السبب

كشف جيرارد روميرو، عن العديد من التطورات حول حالة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والمفاوضات المجنونة، مشيرًا لأن الأمر ليس سهلاً وسيحاول شرح لماذا توجد تغييرات في كل مرة تتحدث فيها الأندية.





وأضاف روميرو قائلاً: "لقد اكتسب نادي برشلونة بعض الوقت وتمكنوا من تمديد المواعيد النهائية، لا تزال العملية معقدة للغاية".



