تعقد انتقال نيمار لبرشلونة لهذا السبب
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:11 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشف جيرارد روميرو، عن العديد من التطورات حول حالة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والمفاوضات المجنونة، مشيرًا لأن الأمر ليس سهلاً وسيحاول شرح لماذا توجد تغييرات في كل مرة تتحدث فيها الأندية.
وأضاف روميرو قائلاً: "لقد اكتسب نادي برشلونة بعض الوقت وتمكنوا من تمديد المواعيد النهائية، لا تزال العملية معقدة للغاية".
الجدير بالذكر ان مسؤولي باريس سان جيرمان يطالبوا بمبلغ مالي ضخم نظير التخلي عن نميار لبرشلونة، حيث طالبوا بـ 35 مليون يورو مقابل الإعارة + 170 نظير الشراء الإلزامي بنهاية الموسم.
Advertisements
المزيد عن: نيمار لبرشلونة نيمار صفقات برشلونة برشلونة باريس
- مبابي على رادار ريال مدريد هذا الصيف
- أخبار برشلونة اليوم: البرسا يخسر أمام الريال في الصفقة الكبري ونيمار يُخبر ميسي بفريقه الجديد والحلم ينهار
- 3 عروض دفعة واحدة من برشلونة لضم "نيمار"
- أخبار برشلونة اليوم.. باريس يحدد شرطه لبيع نيمار وصدمة في البرسا بسبب ميسي وخطة محكمة لضرب الريال
- شرط جديد يقرب "نيمار" من برشلونة
- أخبار برشلونة اليوم: عرض جديد من البرسا لضم نيمار وصفقة كبري بديلة وميسي ينقذ رأس فالفيردي وصفقة تبادلية مفاجئة
- برشلونة سيتعاقد مع نيمار في هذه الحالة
- باريس يقدم شروط تعجيزية للتخلي عن نيمار لبرشلونة
- رسميًا - باريس سان جيرمان يوافق على بيع نيمار إلى برشلونة
- نشرة برشلونة: ميسي يهاجم بارتوميو وتفاصيل جديدة في صفقة نيمار وتحديد الموعد النهائي لحسم الصفقة ونيمار يوجه رسالة عاجلة