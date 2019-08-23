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تعقد انتقال نيمار لبرشلونة لهذا السبب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:11 م
تعقد انتقال نيمار لبرشلونة لهذا السبب
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف جيرارد روميرو، عن العديد من التطورات حول حالة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والمفاوضات المجنونة، مشيرًا لأن الأمر ليس سهلاً وسيحاول شرح لماذا توجد تغييرات في كل مرة تتحدث فيها الأندية.

وأضاف روميرو قائلاً: "لقد اكتسب نادي برشلونة بعض الوقت وتمكنوا من تمديد المواعيد النهائية، لا تزال العملية معقدة للغاية". 

الجدير بالذكر ان مسؤولي باريس سان جيرمان يطالبوا بمبلغ مالي ضخم نظير التخلي عن نميار لبرشلونة، حيث طالبوا بـ 35 مليون يورو مقابل الإعارة + 170 نظير الشراء الإلزامي بنهاية الموسم.
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