"الإفتاء" توضح حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:32 م
هدى عبدالرازق
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تلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "الفيسبوك"، سؤالا عن حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة؟".
وجاء رد "الإفتاء"، أنه لا يجوز الاستيلاء أو الحصول على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، وأنه يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا االله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، وأن يحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.
وجاء رد "الإفتاء"، أنه لا يجوز الاستيلاء أو الحصول على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، وأنه يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا االله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، وأن يحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.
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