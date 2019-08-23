استون فيلا يفوز على إفرتون في الدوري الإنجليزي بمشاركة تريزيجيه

تغلب فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الدوليان أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، على غريمه إيفرتون 0/2، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019/2020.





وتمكن استون فيلا من الحصول على أول 3 نقاط في الدوري الانجليزي ويحتل فريق استون فيلا المركز 12 في ترتيب جدول البريميرليج، ووقف رصيد إيفرتون عن النقطة 4 في المركز التاسع.





وأحرز البرازيلي ويسلي مورايس فيريرا دا سيلفا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، وعزز الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي الهدف الثاني القاتل لفريق استون فيلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 0/2.



