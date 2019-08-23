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خاص - طارق سليمان يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:11 م
خاص - طارق سليمان يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي
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علي نبوي
 
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كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بالرحيل عن النادي الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"أنا مستمر مع الأهلي حتى الآن، ولا أعلم شئ عن الحديث عن الإقالة".

وأضاف :"مجلس الإدارة لم يُبلغني بشئ حتى هذه اللحظة، والأشخاص المغرضين هم من يظهرون في هذا التوقيت لترويج الشائعات".

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