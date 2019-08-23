وفاة 5 وإصابة 21 شخصًا في حفل هذا الفنان العربي الشهير
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:12 م
الفجر الفني
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أشعل نجم الراب الجزائري عبد الرؤوف دراجي، حفلا موسيقيًا بملعب "الـ20 أوت" الرياضي في العاصمة الجزائرية، يعود ريعه للأعمال الخيرية.
شهد الحفل حضورًا جماهيريًا غفيرًا من عشاق الراب، حيث تجمع الآلاف للاستمتاع بباقة من أغانيه، لكن أمام أحد مداخل الملعب مساء أمس الخميس، توفي خمسة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 21 شخصا آخرين بسبب التدافع.
يُذكر أن نجم الراب الجزائري عبد الرؤوف دراجي، معروف فنيا باسم "سولكينغ"، صاحب أغنية "الحرية" التي انتشرت بين صفوف المتظاهرين وأصبحت بمثابة النشيد الوطني لهم. وطرحت الأغنية في مارس الماضي بعد أقل من شهر على بدء التظاهرات الكبيرة في 22 فبراير ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال منذ ذلك الحين، ثم ضد النظام.
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