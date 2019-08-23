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مدرب الأهلي: طالبت اللاعبين بتحقيق فوز تاريخي على اطلع بره

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:59 م
مدرب الأهلي: طالبت اللاعبين بتحقيق فوز تاريخي على اطلع بره
الاهلي
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علي نبوي
 
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قال محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه ظهر بشكل جيد في لقاء اليوم أمام إطلع بره بطل جنوب السودان، ونجح في تحقيق فوز كبير بنتيجة ٩-٠.

 

وأضاف عقب نهاية المباراة :"طالبت اللاعبين بضرورة الظهور بشكل جيد في المباراة ومواصلة إحراز الأهداف، بعد الخروج من كأس مصر".

 

وتابع :"خضنا المباراة بالجاهزين وقررنا إراحة اللاعبين المجهدين، وطالبت اللاعبين بتحقيق فوز تاريخي".

 

وواصل "الفوز العريض في مباراة اليوم يدفعنا للتفكير فيما هو قادم".

 

وأشار :"منحنا فرصة المشاركة في مباراة اليوم للعناصر التي لا تشارك لمنحها الثقة مثل صلاح محسن، كما أن ظروف اللقاء ساعدتها لإشراك عدد كبير من اللاعبين طوال الـ٩٠ دقيقة".

 

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