توفيق عكاشة: مصر الـ3 سنوات القادمة "نجمها عالي"



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن مصر لمدة 3 سنوات قادمة "نجمها في العالي"، متابعًا: "اكتبوا اللي بقوله وسجلوه عندكم، عشان تعرفوا لو بقول كلام غير حقيقي، ولا كلام صح".



وأشار إلى أن حسابات مصر الفلكية المرتبطة بالأبراج تفيد أن أحد الأبراج وهو برج الجدي علماء الفلك لم يجدوه ويبحثوا عنه، منوها بأن هذا االبرج مرتبط بنجم مصر وحسابها الفلكي.







قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحسابات الفلكية لدى الفراعنة لم يصل إليها أحد حتى اليوم، مشيرًا إلى أن حركة مصر مرتبطة بحركة النجوم والكوكب حول الكرة الأرضية.