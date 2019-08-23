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بنى سويف يواجه ببا الرياضي وديا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:33 م
بنى سويف يواجه ببا الرياضي وديا
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محمد الحسيني
 
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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى إقامة مباراة ودية السبت أمام ببا الرياضى أحد أندية القسم الثالث وذلك بملعب مركز شباب ابو سليم .

وتأتي المباراة فى ظل حرص الجهاز الفنى لبنى سويف بقيادة حسن موسي على إقامة عدة مباريات ودية لتجهيز كافة العناصر الفنية والاطمئنان على تنفيذ اللاعبين للتعليمات الفنية والخططية .

وكان بنى سويف قد أجرى عدة مباريات ودية أمام فرق 6 اكتوبر والترسانة واف سي مصر ومركز شباب اطواب ومركز شباب سمسطا وانبي والفيوم والبلاستيك .

وأجرى الفريق تدريباته اليومية بملعب النادى على فترتين .

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