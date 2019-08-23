عاشر أهدافه الإفريقية.. أحمد فتحي يعود للتسجيل بعد صيام 298 يوما

عاد أحمد فتحي نجم الأهلي للتهديف من جديد، وسجل رابع أهداف المارد الأحمر في شباك إطلع برة بطل جنوب السودان في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد "برج العرب" ضمن إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف أحمد فتحي في الدقيقة 45 من زمن الشوط الاول من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وكان آخر أهداف أحمد فتحي مع الأهلي في شباك الوصل الإماراتي في دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للاندية أبطال العرب، المباراة التي جمعتهما يوم 22 أكتوبر 2018 أي منذ (298 يومًا تقريبًا)، وانتهت بالتعادل 2-2.

أما آخر أهداف "فتحي" الإفريقية مع الأهلي كان في شباك حوريا كوناكري الغيني يوم 22 سبتمبر 2018 في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، أي منذ (334 يومًا)، وانتهت المباراة بفوز الاحمر 4-0

ويعتبر هذا الهدف الإفريقي رقم 10 لـ"أحمد فتحي" حيث سجل 5 أهداف مع النادي الأهلي، كما سجل أيضًا 5 أهداف بقميص الإسماعيلي في بطولات إفريقيا.