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الرئيس الأمريكي: نحن لا نحتاج الصين وسنكون أفضل حالاً بدونها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:10 م
الرئيس الأمريكي: نحن لا نحتاج الصين وسنكون أفضل حالاً بدونها
دونالد ترامب
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وكالات
 
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طالب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة من الشركات الأمريكية بإغلاق عملياتها في الصين، والعودة للتصنيع داخل البلاد، في خطوة جدية لتصعيد التوتر الاقتصادي بين واشنطن وبكين، وأضاف قائلا:  "نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة فإننا بدونهم سنكون أفضل حالا بكثير".

وقال ترامب على تويتر: "بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية".

ولا يمكن لترامب أن يجبر الشركات الأمريكية على أن تتخلى عن الصين ولم يقدم أي تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدما في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق يوم الجمعة على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين.
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