عاجل.. الكشف عن موقف نجوم ريال مدريد من التعاقد مع نيمار
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:05 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف لاعبي ريال مدريد الإسباني، من تعاقد النادي الملكي، مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.
وقال الصحفي الإسباني، خوسيه لويس سانشيز: "غرفة ملابس ريال مدريد ستكون سعيدة بوصول نيمار، هم على علم بأنه سيكون الأعلى أجراً في الفريق".
وأضاف لويس سانشيز مؤكدًا: "غرفة ملابس ريال مدريد ستكون سعيدة بوصول نيمار، هم على علم بأنه سيكون الأعلى أجراً في الفريق".
Advertisements
- بيريز يوعد زيدان بهذا الأمر بعد عودته
- بيريز يغري زيدان بـ "وعد" بعدعودته لتدريب ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يستغني عن 8 لاعبين من أجل نيمار والصفقة الأهم ترفض برشلونة وتختار الريال
- أهم أخبار ريال مدريد| الملكي يتراجع عن ضم صفقة القرن وبيريز يوجه ضربة مميتة إلى برشلونة
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة بشأن نيمار وانهيار حلم زيدان وتشكيل الملكي الجديد
- أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار يشمل 4 نجوم وخوف في البلوجرانا من الخيانة الكبري!
- أخبار ريال مدريد اليوم: الكشف عن موعد صفقة الريال الكبري والمنبود على أعتاب الرحيل وميسي يهدد فلورنتينو بيريز
- أخبار برشلونة اليوم: ميسي يتدخل لحسم صفقة القرن والبرسا يقدم عرضا مجنونا لضم نيمار وضرب ريال مدريد
- والد نيمار يدفع ريال مدريد لهزيمة برشلونة
- أخبار ريال مدريد: زيدان يعطي بيريز الضوء الأخضر لضم صفقة القرن ونجم جديد يقترب من الريال والتشكيل الجديد مع نيمار