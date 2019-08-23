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نادي ألميريا يُعلن عن تاسع صفقاته الصيفية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:05 م
نادي ألميريا يُعلن عن تاسع صفقاته الصيفية
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تاسع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد ألميريا مع اللاعب الأرجنتيني ڤالنتين ڤادا، حيث تُعدّ هذه الصفقة التاسعة للفريق هذا الموسم بنظام الإعارة مع خيار الشراء.

يذكر أن نادي ألميريا قد حقق أولي انتصاراته في دوري الدرجة الثانية الإسباني على حساب فريق ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
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