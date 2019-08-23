هل يتوقف دعم حساب المواطن عن صاحب المقهى المرخص؟ .. البرنامج يوضح!

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أكد برنامج حساب المواطن السعودي، على أن صرف الدعم لا يتعارض مع وجود نشاط تجاري بشرط الإفصاح عن الدخل المتحقق منه.





ورد حساب المواطن على استفسار أحد المستفيدين يرغب بافتتاح مقهى وترخيصه من البلدية قائلا: "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك.





كما لفت حساب المواطن إلى أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على مبلغ الاستحقاق، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.





وأضاف برنامج حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( اضغط هنا ).



