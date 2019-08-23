قبل انطلاق حفله.. محمد رمضان يوجه سؤال للجمهور
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:49 م
الفجر الفني
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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له قبل انطلاق حفلة بساعات فيالساحل الشمالي موجهًا سؤلًا للجمهور" جاهزين؟".
وواصل محمد رمضان، تعليقه: "إن شاء الله اقوي حفله في الساحل.. ثقه في الله نجاح".
من ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغنيات محمد رمضان، التي تحمل اسم "السلطان"، قبل ساعات قليلة من انطلاق حفله الغنائي في الساحل الشمالي.
أغنية السلطان لم تطرح على "يوتيوب"، وإنما طرحت على تطبيق "ديزر".
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