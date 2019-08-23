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بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:46 م
بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف "البيان"، أن الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، وأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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