بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس السبت
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:46 م
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
وأضاف "البيان"، أن الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، وأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وأضاف "البيان"، أن الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، وأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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