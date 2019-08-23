الرئيس البرازيلي متهما المنظمات الأهلية: "حرق غابات الامازون مدبرا"

اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، المنظمات غير الحكومية بحرق غابات الامازون، وذلك لتشويه صورة حكومته بعدما قرر تخفيض تمويلها.





وقال بولسونارو كل شيء يشير إلى أن المنظمات غير الحكومية ذهبت إلى غابات الامازون "لإضرام النار" بها، إلا إنه لم يكون لديه دليلا يؤكد هذا الإتهام، وعند سؤاله عن تفاصيل حرق غابات الامازون قال: "المرتكب ليس لديه خطة مكتوبة... لا يتم التنفيذ بهذا الشكل".





وأشار بولسونارو إلى أن حكومته خفضت تمويل المنظمات غير الحكومية، مما قد يكون الدافع الرئيسي لإحراق غابات الامازون المطيرة.





وقال بولسونارو إن إدارته تعمل بجهد للسيطرة على الحرائق التي نشبت في غابات الامازون، والتي سجلت مستوى قياسيًا هذا العام.





وعلى الأرجح أن تثير تصريحات بولسونارو غضب منتقديه، الذين يزداد قلقهم إزاء توجهات إدارته حيال غابات الامازون.





وفي تصريحات له انتقد بولسونارو اتفاق باريس للتغير المناخي قائلا: " لو كان جيدا لما انسحبت منه الولايات المتحدة، إلا أنه عاد ليقول إن البرازيل ستبقى ملتزمة بالاتفاق".



