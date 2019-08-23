حبس الفلسطيني رامي شعث 15 يوما بتهمة الانضمام لـ "خلية الأمل"

قررت النيابة العامة تمديد حبس رامي، نجل القيادي الفلسطيني، نبيل شعث، 15 يوما بشكل احترازي من أجل استكمال التحقيقات معه.



وتضم القضية عددا آخر من المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية، بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين.



