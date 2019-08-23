حبس الفلسطيني رامي شعث 15 يوما بتهمة الانضمام لـ "خلية الأمل"
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:14 م
الفجر
Advertisements
Advertisements
قررت النيابة العامة تمديد حبس رامي، نجل القيادي الفلسطيني، نبيل شعث، 15 يوما بشكل احترازي من أجل استكمال التحقيقات معه.
وتضم القضية عددا آخر من المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية، بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين.
وقالت النيابة في قرارها إن رامي شعث متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل"، والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون بتنفيذ مخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بالتنسيق مع حلفائهم لارتكاب أعمال عنف وتخريب واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، معتمدين على الدعم المالي من الإخوان.
Advertisements
المزيد عن: وزير الخارجية الفلسطيني رامي شعث خلية الأمل النيابة العامة
- تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة
- أمن الدولة تجدد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي
- عاجل.. حبس المتهمين في قضية "تحالف الأمل" 15 يوما على ذمة التحقيقات
- مواجهة أعضاء خلية الأمل الإرهابية بالمضبوطات والتحريات أمام نيابة أمن الدولة
- ترحيل زياد العليمي ومدير مكتب أحمد طنطاوي و9 متهمين بخلية الأمل لسجن طرة
- حبس 6 فتيات أعضاء في خلية الأمل 15 يوما على ذمة التحقيقات
- تجديد حبس زياد العليمي وصحفيين وناشط سياسي في قضية "تحالف الأمل"
- "رامي شعث".. قصة خائن القضية الفلسطينية المتحالف مع الجماعة الإرهابية
- "شباب الصحفيين" تكشف أسرارا جديدة عن الإرهابي رامي شعث