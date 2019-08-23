تايم الأمريكية تضع جبال البحر الأحمر ضمن أفضل المناطق في 2019
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:16 م
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وضعت مجلة تايم الأمريكية، جبال البحر الأحمر ضمن أفضل المناطق التى ينبغى زيارتها فى عام 2019.
من جانبه قال جوزيف هانكس، الصحفى بمجلة تايم، إن الممرات الغارقة فى سهول الجبال الضيقة والجوانب الصخرية هى ليست كل ما يفصل أول دروب المشى لمسافات طويلة فى البر الرئيسى لمصر عن المنتجعات الشاطئية فى مدينة الغردقة.
وتابعت المجلة، أن هذا الدرب المستوحى من نجاح درب مماثل فى سيناء تم افتتاحه فى عام 2015، وهذا الطريق الجديد هو مبادرة سياحية مجتمعية من قبل قبيلة معزة المحلية ومكرسة للحفاظ على التراث البدوى وتمكين المجتمعات القريبة.
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