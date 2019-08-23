ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تايم الأمريكية تضع جبال البحر الأحمر ضمن أفضل المناطق في 2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:16 م
تايم الأمريكية تضع جبال البحر الأحمر ضمن أفضل المناطق في 2019
صورة من الحدث
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
وضعت مجلة تايم الأمريكية، جبال البحر الأحمر ضمن أفضل المناطق التى ينبغى زيارتها فى عام 2019.

من جانبه قال جوزيف هانكس، الصحفى بمجلة تايم، إن الممرات الغارقة فى سهول الجبال الضيقة والجوانب الصخرية هى ليست كل ما يفصل أول دروب المشى لمسافات طويلة فى البر الرئيسى لمصر عن المنتجعات الشاطئية فى مدينة الغردقة.

وتابعت المجلة، أن هذا الدرب المستوحى من نجاح درب مماثل فى سيناء تم افتتاحه فى عام 2015، وهذا الطريق الجديد هو مبادرة سياحية مجتمعية من قبل قبيلة معزة المحلية ومكرسة للحفاظ على التراث البدوى وتمكين المجتمعات القريبة.

Advertisements
المزيد عن: ممشى البحر الاحمر مصر دروب جبال البحر الأحمر جوزيف هانكس جبال البحر الأحمر أفضل المناطق في 2019 جبال البحر الأحمر تايم الأمريكية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره