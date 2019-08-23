متحف النسيج يطلق دورة متخصصة بعنوان "المنسوجات الأثرية" سبتمبر القادم

أعلن متحف النسيج المصري بشارع المعز لدين الله الفاطمي، عن انطلاق دورة المنسوجات الأثرية المتخصصة تحت عنوان "المنسوجات الأثرية أنواعها وفنونها" في شهر سبتمبر القادم وذلك بمقر المتحف.





ومن ناحيته قال الدكتور أشرف أبو اليزيد إن الدورة يحاضر فيها نخبة من أساتذة علم الآثار منهم الأستاذة الدكتورة شادية الدسوقي أستاذ الفنون والآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة، ومحمد معروف كلية الآثار جامعة سوهاج، والدكتورة رانيا عبد العال من إدارة أعمال التوثيق بالمتحف المصري بالتحرير، والأستاذة الدكتورة منى أنور كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وعدد من الأساتذة في مختلف التخصصات.





وأشار إلى أن الدورة تبدأ في الثاني من سبتمبر وتمتد إلى الخامس من نفس الشهر وتتناول مختلف جوانب صناعة وتوثيق وفنون النسيج المصري عبر العصور.





وأضاف أنه سيتم منح شهادات مشاركة معتمدة من قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وعلى من يرغب فى الحضور التواصل مع الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب أو الزميل إيهاب الخطيب مسئول البحث العلمي بمتحف النسيج.