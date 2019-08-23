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موعد البدء ببناء كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:00 م
موعد البدء ببناء كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة
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وكالات
 
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صرح المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشيوف للصحفيين بأنه من المقرر بناء رابع كاسحة جليدي روسية تعمل بالطاقة النووية، "إل كي-60يا" من المشروع 22220، في حوض بحر البلطيق في مدينة سان بطرسبورغ خلال عام.

وقال المدير مجيبا على سؤال عن تاريخ بناء الكاسحة النووية: "أغسطس- سبتمبر العام المقبل".

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، في يوم الجمعة في مورمانسك، وقعت شركة روساتوم وحوض البلطيق لبناء السفن عقدًا لبناء كاسحتين جليد نووية إل كي-60يا وستصبحان، على التوالي، الثالثة والرابعة من الإنتاج الضخم (و في المجموع ، الرابعة والخامسة) من السفن المحلية لهذا المشروع.

بناءً على طلب من شركة روساتوم، تم بناء كاسحة الجليد الرئيسية من المشروع 22220 "أركتيكا"، ولا يزال العمل جاري على كاسحتي الجليد "سيبير" و"أورال". تم إنزال كل كاسحات الجليد إلى الماء.

ستصبح كاسحات الجليد النووية إل كي-60 يا بقوة 60 ميغاوات الأكبر والأقوى في العالم مقارنة بالسفن الحالية العاملة بالطاقة النووية. هي ضرورية  لتفوق روسيا في القطب الشمالي. طول السفينة سيكون 173.3 متر، العرض - 34 متر، السعة - 33.5 ألف طن. ستكون كاسحات الجليد هذه قادرة على توصيل قوافل السفن في ظروف القطب الشمالي، وكسر الجليد بسمك 3 أمتار. سوف تضمن مرور السفن مع المواد الخام الهيدروكربونية من حقول شبه جزيرة يامال وشبه جزيرة غيدان ومن بحر كارا إلى أسواق دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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