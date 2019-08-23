سيامة كاهن جديد بإيبارشية دمياط للأقباط الأرثوذكس
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:42 م
حازم رفعت
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شهدت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، أمس الأربعاء، سيامة كاهن جديد للخدمة بكنائس ومذابح قرى كفرالشيخ.
جاء ذلك خلال قداس عيد السيدة العذراء الذي ترأسه نيافة الأنبا ماركوس، أسقف الإيبارشية بكنيستها الأثرية بسخا، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس الدكتور بولس سلامة كاهنًا عامًا باسم القس يوسف.
يذكر أن السيامة الكهنوتية الأولى لنيافة الأنبا ماركوس، بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، منذ تجليسه أسقفًا على كرسيها في شهر نوفمبر من العام الماضي.
شارك في الصلوات لفيف من كهنة محافظة كفر الشيخ.
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