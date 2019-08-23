وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة ببني سويف.. ويحذر من رفقاء السوء (صور)

أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف شعائر صلاة الجمعة بمسجد كفر بن علي مركز سمسطا،حيث ألقى الخطبة وأمً المصلين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة زيارته للمحافظة "اليوم" والتي شهدت افتتاح مدرسة ثانوية بصفط راشين مركز ببا وتوزيع 4 طن لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم التوزيع بمقر ديوان عام المحافظة شرق النيل.





حضر الصلاة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أعضاء مجلس النواب "هشام سليم،عاطف عبد الجواد، حسام العمدة،عبد الرحمن برعي" واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عمر عبد اللطيف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.





وفي خطبة الجمعة التي ألقاها وزير الأوقاف وتناولت موضوع الصحبة الطيبة وأثرها في بناء الشخصية، حيث أكد الوزير على أهمية الصحبة الصالحة والتحذير من رفقاء السوء، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نصح فيه بالحرص على مجالسة الصالحين والتحذير من جلساء ورفقاء السوء، مبينا النتائج الايجابية التي تعود على الفرد من مرافقة الصالحين فهو كحامل المسك الذي يستفيد منه الانسان بالرائحة الطيبة على عكس جليس السوء الذي يجلب الضرر والخسران على رفقائه من صوت ورائحة الكير أو من تطاير الشرر عليه.





كما حذر الوزير من خطورة إشاعة أجواء اليأس والإحباط والتيئيس والقنوط من رحمةالله، حيث ان مثل هذه السلوكيات ليست من الدين في شئ وبعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام السمحة والسنة النبوية الشريفة التي دعت وحثت على التفاؤل والبشاشة، مدللا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لاتحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طلق.." صدق الرسول الكريم.





وعقب أداء الصلاة اجتمع محافظ بنى سويف بالأهالي في حضور الوزير،حيث استمع لمطالب الأهالي في بعض الخدمات، والتي وعد بتوفير الحلول والبدائل لها، مشيرا الى خطة المحافظة لرفع مستوى معيشة الأهالي بالقرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف المصري.





وأوضح محافظ بني سويف أنه يجري تنفيذ العديد من الجهود للإرتقاء بمنظومة الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن القروي، حيث يتم تنفيذ قوافل طبية مجانية شاملة كافة التخصصات وسوف تجوب كل القرى، ويجري حاليا تنفيذ مشروع القومي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمساهمة المجتمعية مع الحكومة،وجاري تنفيذ المشروع في 3 قرى ضمن 13 قرية مرحلة أولى، ويجري تطوير مداخل القرى، والرصف والتمهيد للطرق الرئيسية بالقرى، وتم تنفيذ مبادرة دكان بلدنا في 39 وحدة محلية قروية من خلال اقامة منافذ للسلع بأسعار مخفضة، ويديرها الشباب من أبناء القرية، وتم نهو الخطة للعام المالي الماضي بنسبة 100 % والتي شهدت تنفيذ مشروعات تكلف 664 مليون جنيه اعتمادات حكومية.



