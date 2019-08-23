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فالكاو يقترب من فالنسيا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:32 م
فالكاو يقترب من فالنسيا
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي راداميل ​فالكاو​ نجم ​موناكو​ الفرنسي اقترب من العودة إلى الدوري الإسباني تحديداً ​فالنسيا​ وذلك عقب توقف المفاوضات مع جالاطا سراي التركي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن فالنسيا يرغب في تعويض الرحيل المنتظر لمهاجمه الإسباني رودريجو مورينو الذي يرغب في الرحيل عن المستايا لخوض تجربة جديدة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فالكاو كان قريبًا من الرحيل إلى جالطا سراي إلا أن عرض فالنسيا أوقف رحيل اللاعب إلى الدوري التركي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وكيل أعمال الكولومبي تواجد في إسبانيا اليوم للاجتماع مع إدارة فالنسيا لإتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية اقتراب مورينو نجم الخفافيش من الإنضمام إلى أتلتيكو مدريد الذي عرض مبلغ 55 مليون يورو على إدارة فالنسيا لإتمام الصفقة.

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