أسعار النفط تستقر في تعاملات اليوم وتتجة لتحقيق مكاسب أسبوعية
استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي، مع
تركز الاهتمام على كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك
المركزي الأمريكي) بحثا عن أنباء بشأن ما إذا كان المركزي سيخفض أسعار الفائدة
للمرة الثانية هذا العام لدعم أكبر اقتصاد في العالم.
و هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات إلى
59.84 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت نحو 2.1 % في الأسبوع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات
إلى 55.32 دولار مرتفعة 0.8 % منذ بداية الأسبوع الجاري.
وسيفحص المتعاملون كلمة باول المقررة في وقت لاحق يوم الجمعة في
اجتماع لمصرفيين من بنوك مركزية كبرى في جاكسون هول بولاية وايومينج، بحثا عن
دلائل بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي تزيد فيه العوامل المعاكسة
للاقتصاد ولا يُظهر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أي علامات على
التراجع.
وتفاقمت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود، إذ سجل قطاع الصناعات
التحويلية في الولايات المتحدة أول انكماش شهري في نحو عشر سنوات.
لكن أسعار النفط تظل تتلقى الدعم من تخفيضات إنتاج النفط التي ينفذها
أعضاء أوبك وروسيا، وكذلك تراجع صادرات إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية.
- النفط يتراجع بعد 4 جلسات من الارتفاع
- أسعار النفط تتراجع لتوقعات بأن أوبك قد تزيد الإنتاج
- أسعار النفط ترتفع اليوم الأربعاء مدفوعة بتخفيضات الإنتاج
- بيانات رسمية: السعودية أكبر مصدّر نفط خام إلى الصين
- صعود النفط وسط خفض الإمدادات ومخاوف بشأن الحرب التجارية
- ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل استمرار خفض الإمدادات
- تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة 28 يونيو 2019
- "النفط" ينخفض بفعل مخاوف إقتصادية بعد إرتفاع مخزون الوقود الأمريكي
- استقرار أسعار النفط