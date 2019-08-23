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الدولة ستتكفل بخلاص ديون العائلات التي تتمتع بدفتر علاج مجاني او منخفض تجاه الستاغ

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:05 م
الدولة ستتكفل بخلاص ديون العائلات التي تتمتع بدفتر علاج مجاني او منخفض تجاه الستاغ
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محمد وليد الجموسي
 
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قال توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى ان برنامج  مساهمة الدولة في خلاص جزء من ديون العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل إزاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز سيشمل العائلات المعوزةو التي تتمتع بدفتر علاج مجاني او منخفض و لم تقم لاستخلاص فاتورة الكهرباء و الغاز منذ اكثر من 3 أشهر و تستهلك 200 كيلوات في الشهر.
كما أكد أن أكثر من 365 الف عائلة في تونس لم تقم باستخلاص متخلداتها من الكهرباء و تستهلك اكثر من 200 كيلوات من بينها 100 عائلة في صفاقس  مصيفا  أن إجراءات التمتع بهذا الإجراء يتمثل في ان يقوم المعنيون بالامر تعمير قصاصة لدى أحد مكاتب المعتمديات و العمد مع الاستظهار بما يثبت أنه من العائلات المعوزة اين يتم تجميع المطالب و تفرزها عن طرق لجنة جهوية يرأسها والي الجهة ليتم تسليم المنتفعين وصولات تعطي 40 بالمائة من سعر الفاتورة و يقوم المنتفع بتسديد 60 بالمائة من قيمة الفاتورة.
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