توقّف حركة سير القطارات في الضاحية الجنوبية

أعلمت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة، أنّ عطبا طرأ على منظومة الطّاقة الكهربائيّة لخط أحواز الضاحية الجنوبيّة أدّى إلى توقّف حركة سير القطارات منذ صبيحة هذا اليوم.

و تعمل المصالح المختصّة للشّركة بمعونة فنّيين من الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز على إصلاح هذا العطب و العمل على إستئناف الحركة العاديّة لسير القطارات في أقرب الآجال، وفق بلاغ للشركة.