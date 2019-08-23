توقّف حركة سير القطارات في الضاحية الجنوبية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:03 م
محمد وليد الجموسي
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أعلمت الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة، أنّ عطبا طرأ على منظومة الطّاقة الكهربائيّة لخط أحواز الضاحية الجنوبيّة أدّى إلى توقّف حركة سير القطارات منذ صبيحة هذا اليوم.
و تعمل المصالح المختصّة للشّركة بمعونة فنّيين من الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز على إصلاح هذا العطب و العمل على إستئناف الحركة العاديّة لسير القطارات في أقرب الآجال، وفق بلاغ للشركة.
ووضعت الشّركة على ذمّة حرفائها قطارين (بمحرّك ديزل) لتأمين بعض السفرات نحو المحطات الرئيسية لخط الأحواز.
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