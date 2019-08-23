ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مركز شباب الجزيرة ينظم المهرجان السنوي للجرى والدرجات

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:04 م
مركز شباب الجزيرة ينظم المهرجان السنوي للجرى والدرجات
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

نظم مركز شباب الجزيرة، من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام، صباح اليوم الجمعة المهرجان السنوي للجرى والدرجات فى إطار الإحتفال بيوم الشباب الدولى.


شارك فى المهرجان 300 متسابق من أعضاء ورواد مركز شباب الجزيرة بالتعاون مع النشاط الرياضي بالمركز بقيادة العميد شريف صادق، وفريق الكشافة تحت إشراف القائد شريف منصور نائب المدير التنفيذي.


وأشرف على تنظيم المهرجان من فريق العلاقات العامة والإعلام، هند عبد المعطى وسمية محمد ونرمين فتحى وبثرب عادل، بمساعدة عدد من الشباب المتطوع.


يأتى هذا فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره