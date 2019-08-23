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رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مصادرة 50 توكتوك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:05 م
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مصادرة 50 توكتوك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة
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أحمد الشيخ
 
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أكد المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم الجمعة، على أن الجهاز يقوم بشن حملات مكبرة بمنطقة جنوب الأحياء السكنية بالمدينة؛ لمصادرة مركبات "التوك توك"، بالتزامن مع صدور قرار من الجهاز بحظر سيره، وإحلال سيارات "الفان" بديلاً عنها.

وأضاف الشربيني خلال بيان صحفي، أنة يتم شن حملات يومية لحظر سير التوكتوك، اسفرت عن مصادرة ما بين 40 إلى 50 مركبة "توك توك" يومياً،  حيث يتم التحفظ عليها ووضع ضوابط لضمان خروجها  وعملها خارج المدينة في أماكن أخرى مسموح بها سير هذه المركبات.


وأشار" الشربيني" إلى أنة مع حظر سير التوكتوك قام الجهاز بإتحة جهاز ترخيص إلى  500 سيارة "ڨان 7 راكب" ضمن منظومة السرڨيس، وبالتنسيق مع المرور للقضاء على المظاهر العشوائية نهائياً والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف رئيس الجهاز: شملت الحملة تطهير ٣ جراچات عشوائية بمنطقة مساكن أبوالوفا ومنطقة الـ٧١ فدانا وجراچ عشوائي بالحي السادس، وذلك في إطار العمل على القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع سير مركبات "التوك توك"، حيث تم رصد 15 ألف مركبة "توك توك" بالمدينة، وجارٍ تنفيذ آلية لمنع سيره على المحاور الرئيسية، تمهيداً لمنع سيره نهائياً بالمدينة.

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