أمن دمياط ينجح في تنفيذ ١٩٠ حكما قضائيا

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شنت مديرية أمن دمياط، حملة أمنية في مركزي كفر البطيخ وكفر سعد لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من احكام قضائية حيث نجح العقيد تامر ابو يوسف مفتش مباحث كفر سعد وكفر البطيخ والرائد محمد سالم رئيس مباحث كفر البطيخ ومعاونيه في ضبط عدد كبير من الخارجين عن القانون واسلحة نارية وبيضاء ومخدرات.



كما تمكنت الحملة من تنفيذ 190 حكما قضائيا بنطاق المركز، لفرض السيطرة الامنيه وسيادة القانون، على ان يتم استئناف الحملات الأمنية على مستوى المحافظة.

