تجديد حبس عاطل 15 يوما لسرقته 33 لاب توب بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، بتجديد حبس عاطل 15 يوم على ذمة التحقيقات، لسرقته 33 جهاز كمبيوتر "لاب توب" وهواتف محمولة من داخل السيارات بعد كسر الزجاج بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام "محمد. ف. ع"، عاطل، ومقيم العمرانية، وراء ارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بإسلوب " كسر الزجاج".





وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، أثناء استقلاله السيارة رقم د ع ن 487 ماركة كيا سيراتو "مستأجرة".

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه 44 حادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته.



