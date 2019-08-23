مراد مكرم فى الحدوتة الثالثة من "نصيبى وقسمتك 3"

انضم الفنان مراد مكرم للحدوتة الثالثة فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، المقرر بدء تصويره بعد انتهاء تعاقدات أبطاله الأيام القليلة المقبلة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن المقرر عرضه فى موسم الشتاء المقبل.





واعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة، قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.









وانتهى صناع العمل من تصوير جزأين، الأول بطولة الفنانة هبة مجدى بعنوان "براد شاى"، للمخرج محمد سلامة ويشارك فى بطولته كل من عبير صبرى وهانى عادل، بينما الحدوتة الثانية بطولة هنا شيحة بعنوان "اتفضلوا فى الصالون" للمخرج مصطفى فكرى ويشارك فى بطولته فراس سعيد ونانسى صلاح ووجوه جديدة من الشباب.



