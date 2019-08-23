الكرملين: بوتين يعقد اجتماعًا لمجلس الأمن لمناقشة اختبار الصواريخ الأمريكية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:06 م
ترجمة - منة الشريف
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قال الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسى لمناقشة تجربة صاروخ كروز أمريكية حديثة.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن بوتين سيصدر "إعلانًا مهمًا" قريبًا.
كما قال البنتاجون يوم الاثنين الماضي إنه اختبر صاروخ كروز تقليديًا أصاب هدفه بعد أكثر من 500 كيلومتر من الرحلة، وهو أول اختبار من نوعه منذ انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة كبرى للحد من الأسلحة مع روسيا في أغسطس 2.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن بوتين سيصدر "إعلانًا مهمًا" قريبًا.
كما قال البنتاجون يوم الاثنين الماضي إنه اختبر صاروخ كروز تقليديًا أصاب هدفه بعد أكثر من 500 كيلومتر من الرحلة، وهو أول اختبار من نوعه منذ انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة كبرى للحد من الأسلحة مع روسيا في أغسطس 2.
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