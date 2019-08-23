الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مدار الأسبوع
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:18 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مدار الأسبوع، حيث ستتراوح الحرارة ما بين 36 و37 درجة.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة الرطوبة ستصل على القاهرة إلى 85%، مضيفًا أن هناك هدوء للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، عدا جنوب سيناء ومدينة الطور فسيكون هناك نشاط للرياح بهما.
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