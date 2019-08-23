الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مدار الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مدار الأسبوع، حيث ستتراوح الحرارة ما بين 36 و37 درجة.



