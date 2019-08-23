استقرار أسعار السمك اليوم الجمعة 23-8-2019 .. والبلطي يتراجع إلى 30 جنيه للكيلو

شهدت أسعار السمك أستقراًر في الأسعار بمعظم الأسواق اليوم الججمعة 23-8-2019، بعدما حقتت تراجعات في أسعارالسمك البوري والبلطي أمس الخميس.

و بداء سعر كيلو البلطي في سوق العبور للجملة عند 23 ليصل أقصى سعر لة إلى 26 جنيه بحسب حجمة، بعد أن انخفض أمس بقيمة 9 جنيهات ليصل إلى الموطن بقيمة 30 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البورى بين 35 إلى 45 جنيها، وكان أنخفض ايضًا سعرة بقيمة 15 جنيهًا.

و وعلى صعدي الأنواع الاخري من الاسماك، استقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

و سجل أسعار كيلو السبيط والكاليماري استقرار ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 290 و330 جنيها.