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استقرار أسعار السمك اليوم الجمعة 23-8-2019 .. والبلطي يتراجع إلى 30 جنيه للكيلو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:12 ص
استقرار أسعار السمك اليوم الجمعة 23-8-2019 .. والبلطي يتراجع إلى 30 جنيه للكيلو
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الفجر الاقتصادي
 
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شهدت أسعار السمك أستقراًر في الأسعار بمعظم الأسواق اليوم الججمعة 23-8-2019، بعدما حقتت تراجعات في أسعارالسمك  البوري والبلطي أمس الخميس.

 

و بداء سعر كيلو البلطي في سوق العبور للجملة عند  23  ليصل أقصى سعر لة إلى  26 جنيه بحسب حجمة، بعد أن انخفض أمس بقيمة 9 جنيهات ليصل إلى الموطن بقيمة 30 جنيه للكيلو، وتراوح  سعر كيلو  البورى  بين 35 إلى 45 جنيها، وكان أنخفض ايضًا سعرة بقيمة 15 جنيهًا.

 

و وعلى صعدي الأنواع الاخري من الاسماك، استقر سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

 

و سجل أسعار كيلو السبيط والكاليماري استقرار ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 290 و330 جنيها.

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