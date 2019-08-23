استقرار أسعار السمك اليوم الجمعة 23-8-2019 .. والبلطي يتراجع إلى 30 جنيه للكيلو
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:12 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
شهدت أسعار السمك أستقراًر في الأسعار بمعظم الأسواق اليوم الججمعة 23-8-2019، بعدما حقتت تراجعات في أسعارالسمك البوري والبلطي أمس الخميس.
و بداء سعر كيلو البلطي في سوق العبور للجملة عند 23 ليصل
أقصى سعر لة إلى 26 جنيه بحسب حجمة، بعد
أن انخفض أمس بقيمة 9 جنيهات ليصل إلى الموطن بقيمة 30 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو
البورى بين 35 إلى 45 جنيها، وكان
أنخفض ايضًا سعرة بقيمة 15 جنيهًا.
و وعلى صعدي الأنواع الاخري من الاسماك، استقر سعر كيلو المكرونة
السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
و سجل أسعار كيلو السبيط والكاليماري استقرار ليتراوح بين 90 و190
جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 290
و330 جنيها.
Advertisements
المزيد عن: سعر كيلو البلطي سعر السمك البطي سعر الجمبري اليوم سعر كيلو السبيط اسعار السمك اليوم اسعار السمك