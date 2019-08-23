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اليوان الصيني يسجل 2.3 جنيه في تعاملات البنوك اليوم الجمعة 23-8-2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:39 ص
اليوان الصيني يسجل 2.3 جنيه في تعاملات البنوك اليوم الجمعة 23-8-2019
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الفجر الاقتصادي
 
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أستقر سعر اليوان الصيني بالبنوك اليوم الجمعة 23-8-2019، في الوقت الذي يشهد فيه نوافرة بالنوك مع اقبال المستوردون على شرائة؛ لاستيراد السلع االاساسية من الصين.

وسجل سعر اليوان في متوسط تعاملات اليوم نحو 2.33 جنيه للشراء، 2,39 جنيه للبيع.

 

 وكان البنك المركزي وقع اتفاقية  نهاية 2016 ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزى الصينى (بنك الشعب)؛ بهدف دعم التبادل التجارى بين البلدين وتخفيف العبء على العملة الخضراء التى شهدت قفزات متتالية سببت أزمة مدوية فى الأسواق.

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