أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 23-8-2019

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الجمعة 23-8-2019، بالبنوك المصرية.







وجاءت أسعار الدرهم على النحو التالى بحسب اخر التقارير الصادرة عن موقع الدولار لايف الذي يتابع تحركات سعر صرف العملات الاجنبية و العربية مقابل الجنه كالاتي:

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي

4.57 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان

4.48 جنيها للشراء

4.70 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

4.57 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى

4.57 جنيها للشراء

4.61 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

4.55 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع.