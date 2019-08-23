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كاميلا كابيو وشون مينديس يؤديان Cineorita للمرة الأولى بعرض حي بحفل جوائز mtv VMA

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:19 ص
كاميلا كابيو وشون مينديس يؤديان Cineorita للمرة الأولى بعرض حي بحفل جوائز mtv VMA
كاميلا كابيو وشون مينديس
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أحمد جمال أحمد
 
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تستعد المغنية الشابة كاميلا كابيو والنجم الشاب شون مينديس لغناء أغنيتهما الناجحة Cineorita  للمرة الأولى في عرض غنائي حي أمام الجمهور.


 

وذلك ضمن مشاركتهما بحفل توزيع جوائز قناة MTV للفيديو كليب، المقرر إقامته في يوم 27 من شهر أغسطس الجاري وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

 


وتعتبر أغنية Cineorita   واحدة من أنجح الأغنيات التي طرحت خلال موسم الصيف 2019، وحققت نسبة مشاهدات على يوتيوب تقترب من النصف مليار.

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