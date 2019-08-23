كاميلا كابيو وشون مينديس يؤديان Cineorita للمرة الأولى بعرض حي بحفل جوائز mtv VMA

تستعد المغنية الشابة كاميلا كابيو والنجم الشاب شون مينديس لغناء أغنيتهما الناجحة Cineorita للمرة الأولى في عرض غنائي حي أمام الجمهور.





وذلك ضمن مشاركتهما بحفل توزيع جوائز قناة MTV للفيديو كليب، المقرر إقامته في يوم 27 من شهر أغسطس الجاري وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.





وتعتبر أغنية Cineorita واحدة من أنجح الأغنيات التي طرحت خلال موسم الصيف 2019، وحققت نسبة مشاهدات على يوتيوب تقترب من النصف مليار.