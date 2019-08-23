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أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 23-8-2019

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:12 ص
أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 23-8-2019
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الفجر الاقتصادي
 
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شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-8-2019 استقرار بالبنوك.

 

 وجاءت أسعار اليورو  بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع الدولار لايف الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الآخرى  كالآتي :

 

سعر  اليورو  بالبنك المركزي :

 

18.46 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

 

سعر  اليورو  في"البنك التجاري الدولي" :

 

18.43  جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

 

 سعر اليورو  في " بنك المصرف المتحد":

 

18.45 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية :

 

18.42 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

 

سعر  اليورو في بنك قناة السويس :

 

18.41 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك العربي الأفريفي الدولي :

 

18.48 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو  في بنك التعمير والإسكان:

 

18.31 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني في "بنك مصر":

 

18.46 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو  في "بنك كريدي أجريكول":

 

18.49 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو  في "البنك الأهلي المصري":

 

18.46 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في "بنك الأهلي الكويتي":

 

18.50 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

 

 سعر اليورو  في "بنك المصري الخليجي"

 

18.47 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك "عَـوده":

 

18.47 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

 

سعر  اليورو في "بنك مصر إيران":

 

18.48 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك "الشركة المصرفية العربية الدولية":

 

18.50 جنيه للبيع، 18.64 جنيه للشراء.

 

وسعر اليورو  في "البنك الأهلي اليوناني المصري":

 

18.48 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

 

وسعر اليورو في "بنك البركة":

 

18.40 جنيه للشراء، 18.70 جنيه للبيع

 

سعر اليورو  في "مصرف أبو ظبي الإسلامي"

 

18.50 جنيه للشراء، 18.70 جنيه للبيع.

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