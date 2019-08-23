موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر.. وبتروسبورت يحتضن المواجهة

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب.





وفى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الأساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.



