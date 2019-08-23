ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر.. وبتروسبورت يحتضن المواجهة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:23 ص
موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر.. وبتروسبورت يحتضن المواجهة
بيراميدز
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب.

وفى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الأساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره