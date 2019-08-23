"الإفتاء" توضح حكم الصلاة والوضوء مع وجود كريم على الرأس



جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردا على سؤال من أحد المتابعين يقول: "هل يصح الوضوء مع وجود كريم على الرأس؟".



وأوضح "عويضة"، أن الكريم أو الزيت الموضوع على الشعر لا يشكل عازلا في الصلاة، التي تعتبر صحيحة في هذه الحالة.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة والوضوء مع وجود كريم على الرأس، تعتبر صحيحة.