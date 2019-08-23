ماتت من "الضحك".. مصرع سيدة بريطانية في واقعة غريبة

لجأت سيدة بريطانية لاستنشاق غاز "أكسيد النيتروز" والمعروف باسم غاز الضحك من أجل تخفيف آلام مرض السكري التي تشعر بها، إلا إنها توفيت بسبب استنشاقها كمية زائدة منه.





وطلبت سارة دادلي البالغة من العمر 46 عاما، 100 كبسولة من غاز "أكسيد النيتروز" والمعروف باسم "Hippy Crack" أو غاز الضحك والذي يساعد على تخفيف الآلام الحادة والشعور بالاسترخاء، واستنشقت الكبسولات دفعة واحدة من أجل التخلص من الآلام المزمنة الشديدة التي تشعر بها بسبب إصابتها بـ"متلازمة الألم الإقليمية المعقدة" والمعروفة باسم "CPRS"، وهي إحدى مضاعفات مرض السكري، إلا إنها توفيت بسبب استنشاقها جرعة زائدة من الغاز، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



