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ماتت من "الضحك".. مصرع سيدة بريطانية في واقعة غريبة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:27 ص
ماتت من الضحك.. مصرع سيدة بريطانية في واقعة غريبة
أرشيفية
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لجأت سيدة بريطانية لاستنشاق غاز "أكسيد النيتروز" والمعروف باسم غاز الضحك من أجل تخفيف آلام مرض السكري التي تشعر بها، إلا إنها توفيت بسبب استنشاقها كمية زائدة منه.

وطلبت سارة دادلي البالغة من العمر 46 عاما، 100 كبسولة من غاز "أكسيد النيتروز" والمعروف باسم "Hippy Crack" أو غاز الضحك والذي يساعد على تخفيف الآلام الحادة والشعور بالاسترخاء، واستنشقت الكبسولات دفعة واحدة من أجل التخلص من الآلام المزمنة الشديدة التي تشعر بها بسبب إصابتها بـ"متلازمة الألم الإقليمية المعقدة" والمعروفة باسم "CPRS"، وهي إحدى مضاعفات مرض السكري، إلا إنها توفيت  بسبب استنشاقها جرعة زائدة من الغاز، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبين "إيان" ابن "سارة"، أنها أصيبت بمتلازمة "CPRS" وهي حالة يشعر فيها الشخص بألم شديد باستمرار، ما أدى لعدم قدرتها على الحركة ومكوثها في المنزل، واستنشقت الغاز من أجل التخلص من تلك الآلام إلا أنها توفيت بسبب الجرعة الزائدة.
ماتت من "الضحك".. مصرع سيدة بريطانية في واقعة غريبة
ماتت من "الضحك".. مصرع سيدة بريطانية في واقعة غريبة
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