ماتت من "الضحك".. مصرع سيدة بريطانية في واقعة غريبة
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:27 ص
Advertisements
Advertisements
لجأت سيدة بريطانية لاستنشاق غاز "أكسيد النيتروز" والمعروف باسم غاز الضحك من أجل تخفيف آلام مرض السكري التي تشعر بها، إلا إنها توفيت بسبب استنشاقها كمية زائدة منه.
وطلبت سارة دادلي البالغة من العمر 46 عاما، 100 كبسولة من غاز "أكسيد النيتروز" والمعروف باسم "Hippy Crack" أو غاز الضحك والذي يساعد على تخفيف الآلام الحادة والشعور بالاسترخاء، واستنشقت الكبسولات دفعة واحدة من أجل التخلص من الآلام المزمنة الشديدة التي تشعر بها بسبب إصابتها بـ"متلازمة الألم الإقليمية المعقدة" والمعروفة باسم "CPRS"، وهي إحدى مضاعفات مرض السكري، إلا إنها توفيت بسبب استنشاقها جرعة زائدة من الغاز، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبين "إيان" ابن "سارة"، أنها أصيبت بمتلازمة "CPRS" وهي حالة يشعر فيها الشخص بألم شديد باستمرار، ما أدى لعدم قدرتها على الحركة ومكوثها في المنزل، واستنشقت الغاز من أجل التخلص من تلك الآلام إلا أنها توفيت بسبب الجرعة الزائدة.
Advertisements
المزيد عن: منوعات ماتت من الضحك سيدة بريطانية الضحك
- وفاة بريطانية بسبب جرعة زائدة من "مزيل العرق"
- تعرفى على مسكنات ألم الولادة
- الزيوت العطرية دليلك لعلاج "احتقان الأنف" في الشتاء
- ما هو غاز الضحك؟
- مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة بسبب استنشاق غاز ثاني أكسد الكربون من ماكينة كهرباء بكفرالشيخ
- بعد فضيحة لاعبي أرسنال.. ماهو "غاز الضحك" ؟
- إصابة ١٠ أشخاص بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون في باريس
- قتل 6 بالإسكندرية وأصاب 5 بالبحيرة.."قاتل صامت" في المنازل المصرية